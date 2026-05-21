Castillo Hermanos expande modelo integral contra la desnutrición en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 21 may (EFE).- El programa ‘Guatemaltecos por la Nutrición’, una iniciativa del grupo empresarial Castillo Hermanos, anunció este miércoles la expansión de su modelo de combate a la desnutrición crónica infantil en el noroeste de Guatemala, financiado mediante fondos propios, aportes de la sociedad civil y alianzas bancarias.

La dirección de la iniciativa altruista detalló a EFE que han logrado sumar apoyo para el programa, que nació hace cuatro años y que busca reducir la desnutrición en algunos puntos específicos del país centroamericano.

La primera edición de la carrera solidaria ‘Cada Kilómetro Cuenta’, realizada en febrero por la misma organización, permitió recaudar 232.000 quetzales (unos 30.000 dólares) que se destinarán a proyectos de agua potable y saneamiento ambiental en el departamento de Huehuetenango, una de las provincias más golpeadas por la crisis alimentaria y donde opera ‘Guatemaltecos por la Nutrición’.

Asimismo, la iniciativa sumó un fondo de réplica de 21 millones de quetzales (unos 2,7 millones de dólares) aportado por la entidad bancaria Grupo Financiero G&T Continental para extender el programa en el municipio de Chiantla, siempre en Huehuetenango.

Según un informe de auditoría externa de la doctora Sophia Aguirre, investigadora de la Universidad Católica de América en Washington, este modelo integral implementado por ‘Guatemaltecos por la Nutrición’ ha logrado reducir la desnutrición aguda del 6 % a solo el 0,38 % en las comunidades tratadas, mientras que la crónica bajó hasta en 17 puntos porcentuales.

Para mitigar esta problemática, el programa opera mediante campamentos e infraestructura móvil —denominada ‘Nutrimóviles’—, que acercan servicios de salud primaria, control prenatal y soporte nutricional a familias en regiones de difícil acceso montañoso.

«Cuando hablamos de desnutrición, tradicionalmente pensamos que el problema es la falta de alimentos. Pero, esta problemática es mucho más compleja que alimentar a quien tiene un diagnóstico de desnutrición aguda y/o crónica. Por tal razón, nos enfocamos en resolver las causas de la desnutrición desde la raíz y desde diferentes ejes», explicó José Silva, director ejecutivo de «Guatemaltecos por la Nutrición».

«Estos proyectos, que son posible gracias a los corredores que hicieron un donativo al participar en la primera edición de nuestra carrera ‘Cada Kilómetro Cuenta’, nos permiten continuar trabajando para brindar a las familias inscritas al programa mejores condiciones para su salud, reforzando las acciones integrales de los ejes de Agua y Saneamiento Ambiental y Fortalecimiento de la Economía Familiar», agregó Silva.

Proyector multisectoriales

En el ámbito ambiental, el jefe del área de Aguas del programa, Marlon Mérida, detalló que ejecutan cuatro proyectos hídricos en el municipio de La Libertad y uno en Santa Eulalia, siempre en Huehuetenango, sumando así 970 hogares con grifos domiciliarios.

«Nosotros facilitamos condiciones para que esas familias tengan agua segura, acceso al agua segura. Agua segura se dice cuando ya está clorada o cuando ya está tratada», precisó Merida, indicando que la cloración elimina bacterias como la escherichia coli, previniendo con ello infecciones digestivas que impiden absorber nutrientes.

Asimismo, la estrategia de la iniciativa incorpora un eje de economía circular mediante un centro de acopio y valorización de desechos sólidos (PET y vidrio) en Cuilco (municipio de Huehuetenango), dotado con 33.000 quetzales (unos 4.250 dólares) procedentes de la carrera, el cual despachó sus primeras 15 toneladas de reciclaje a procesadoras industriales a inicios de año.

Desde 2022, la iniciativa de la firma Castillo Hermanos ha implicado una inversión de 15 millones de dólares y se implementa con un enfoque integral en Huehuetenango, específicamente en los municipios de La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma. EFE

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