Catar anuncia la muerte del antiguo emir Hamad

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El gobierno de Catar anunció el domingo la muerte del antiguo soberano, el jeque Hamad bin Jalifa al Thani, de 74 años, quien gobernó el país de 1995 a 2013.

«Con los corazones firmes en la fe en la voluntad y el destino de Dios, el Diván del emir llora la desaparición de Su Alteza el emir padre, el jeque Hamad bin Jalifa al Thani —que Dios le conceda su misericordia—, una gran pérdida para la nación», declaró la oficina del emir.

El antiguo soberano, que había derrocado a su padre, el jeque Jalifa, en una revolución palaciega en 1995, heredó un pequeño emirato marginal con las arcas casi vacías, al que convirtió en un actor destacado en el tablero regional e internacional.

Bajo su reinado fue lanzada la cadena de información internacional Al Jazeera, en 1996.

El jeque Hamad causó sorpresa al abdicar voluntariamente en 2013 en favor de su cuarto hijo, el jeque Tamim, en un Oriente Medio donde los dirigentes suelen mantenerse en el poder hasta su último aliento.

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