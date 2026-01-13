Catar dice estar «inmerso» en contactos para alcanzar «una solución» entre Irán y EEUU

2 minutos

El Cairo, 13 ene (EFE).- Catar afirmó este martes que «está inmerso» en los contactos para alcanzar «soluciones pacíficas» en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras que advirtió de que una escalada tendría consecuencias negativas para todos los países de Oriente Medio.

«Se mantienen comunicaciones a un ritmo acelerado. Sin duda, somos parte de estas comunicaciones. Apoyamos con todos lo medios la resolución pacífica de todas las diputas entre las dos partes, los retos son grandes en la región», dijo en rueda de prensa desde Doha el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari.

El funcionario catarí recordó que, un posible enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos -en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, está lanzando amenazas con intervenir en la República Islámica- derivaría en «retos internos y externos en los diferentes países de la región».

Precisamente, estos retos y consecuencias que tendría la escalada en Oriente Medio «obliga a todos al regreso a la mesa de diálogo y a alcanzar soluciones pacíficas», mientras que reiteró que Catar -mediador en la guerra de la Franja de Gaza y en una decena de conflictos- «está inmerso en estos contactos».

En este sentido, recordó que en los últimos días el ministro de Exteriores y primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, mantuvo una llamada con su homólogo iraní, Abás Araqchi, que a su vez contactó con el enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a Irán en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en el país, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

Sin embargo, el presidente estadounidense anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que «cesen los asesinatos» en las protestas, mientras que aseguró a los manifestantes que la «ayuda está en camino». EFE

