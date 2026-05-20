CE dice que el riesgo de ébola en Europa es muy bajo, también para quien viaje a la región

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Bruselas, 20 may (EFE).- La Comisión Europea aseguró este miércoles que el riesgo de infección para los ciudadanos europeos ante el brote de ébola que ha aparecido en la República Democrática del Congo (RDC) es «muy bajo, incluso para las personas que viajen a la región».

La portavoz de Sanidad del Ejecutivo comunitario, Eva Hrncirova, dijo que «no hay indicaciones para que la gente en Europa tenga que adoptar medidas específicas», si bien señaló que Bruselas «sigue muy de cerca la situación» en la RDC.

Para contribuir a controlar la situación, Bruselas ha enviado material humanitario a la RDC, como medicinas o equipamiento protector para los trabajadores sanitarios, dijo la portavoz, quien recordó que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) también ha mandado un grupo de expertos al país.

«Hacemos todo lo necesario que podemos hacer para apoyar a la región», afirmó Hrncirova.

A nivel europeo, hoy se reunirá la Comisión de Seguridad Sanitaria, que reúne a los Estados miembros, mientras que el ECDC también lleva a cabo labores de coordinación.

«Tenemos estos canales activados. Sabemos que las enfermedades no se paran en las fronteras. También es el caso del ébola, porque también hay casos en Uganda y Sudán del Sur», añadió la portavoz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha asegurado que a nivel global, el riesgo de la actual pandemia de ébola en RDC y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es «bajo», aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional. EFE

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