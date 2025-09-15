Celebran en EE.UU. el centenario del nacimiento B.B. Kingen, el ‘rey del blues’

Nueva York, 15 sep (EFE).- Decenas de localidades del ‘sur profundo’ de Estados Unidos celebran el centenario del nacimiento de Riley B. King, conocido mundialmente como B.B. King, el nombre que definió la música ‘blues’ de varias generaciones.

Cuando B.B. King murió el 14 de mayo de 2015 en su casa de Las Vegas a los 89 años de edad, el artista dejó un legado musical que fusionó el ‘country blues’ con ritmos urbanos caracterizados por su guitarra vibrante y su voz cansada.

En su autobiografía, ‘Blues All Around Me’ (1996), King (que había nacido el 16 de septiembre de 1925 en una plantación de algodón en Indianola) explicó su motivación: quería conectar su guitarra «a las emociones humanas».

Tan importante fue su aportación directa al mundo musical de Estados Unidos, y del resto del mundo, como su influencia en innumerables músicos, desde Jimi Hendrix a Carlos Santana pasando por Eric Clapton o Peter Green (Fleetwood Mac).

Fuera de las fronteras de Estados Unidos, B.B. King colaboró con artistas como el guitarrista flamenco español Raimundo Amador. Poco después de su muerte, Amador confesó que no fue fácil convencer al ‘bluesman’ a que tocase con él.

«La primera vez me dijo que no. Luego le mandé una cinta en la que yo tocaba encima de su música», explicó Amador en una entrevista a la Cadena Ser en 2016. Finalmente B.B. King aceptó y de ese inicial rechazo surgió una amistad trenzada con el lenguaje musical.

Poco después de su muerte, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, señaló que el ‘blues’ había perdido «su rey» y Estados Unidos «una leyenda».

«B.B. King era el hijo de un aparcero de Misisipi, se formó en Tennessee y se convirtió en el embajador que llevó su música profundamente estadounidense a su país y al mundo. Nadie trabajó más duro que B.B. Nadie inspiró a más artistas emergentes. Nadie hizo más para difundir el evangelio del blues», añadió Obama.

Ese ‘sur profundo’ de plantaciones de algodón, herido por las cicatrices de la esclavitud y el racismo histórico es el que ahora recuerda el centenario del nacimiento del hijo del aparcero que llegó a ganar 15 premios Grammy y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en una Casa Blanca muy distinta a la de hoy.

Ciudades como Jackson (Misisipi), el inicio no oficial del llamado ‘camino del blues’, Indianola (Misisipi), Clarksdale (Misisipi) y Memphis (Tennessee) recuerdan su voz carrasposa y su guitarra quejosa.

En Jackson, que entre 1920 y 1940 fue el lugar de residencia de muchos músicos de blues durante su apogeo, meses de celebraciones terminarán en noviembre con el National Folk Festival. En Indianola, la ciudad natal del músico, se encuentra el Museo y Centro Interpretativo B.B. King que organizó un amplio programa conmemorativo que concluyó este fin de semana.

Otro de los grandes museos del ‘blues’ está Clarksdale, donde se exhibe ‘Lucille’, una de las míticas guitarras Gibson de King, en el Delta Blues Museum. Y en Memphis, donde B.B. King inició su carrera en 1947 como ‘disc jockey’ en la emisora WDIA, la ciudad recuerda el centenario del ‘rey’ con exposiciones y eventos.

Fue en Memphis donde, acogido por su primo Bukka White, B.B. King comenzó a forjar su identidad artística. Todavía no era B.B. King, simplemente Riley B. King.

Pero en WDIA recibió el apodo de ‘Beale Street Blues Boy’, que posteriormente el acortaría a ‘Blues Boy’ King y finalmente B.B. King.

Desde entonces, y durante seis décadas, B.B. King fue una presencia constante en el mundo musical, empezando por su primer gran éxito, ‘Three O’Clock Blues’ (1951) hasta el álbum conjunto con Clapton ‘Riding With the King’ (2000).

Aunque sus discos cimentaron su reputación, eran los conciertos en vivo los que lo mantenían en activo. A pesar de sus crecientes problemas de salud, intentó realizar giras hasta el final. Su último concierto fue el 3 de octubre de 2014, en ‘House of Blues’ en Chicago.

El concierto terminó antes de lo previsto después de que King tuviese problemas de deshidratación y cansancio sobre el escenario. El ‘rey del blues’ canceló los ocho conciertos que tenía pendientes de esa gira y ya no volvería a pisar nunca más un escenario.

Hoy, un siglo después de su nacimiento, la voz ronca de B.B. King y los lamentos de su inseparable ‘Lucille’ siguen marcando el pulso del blues. EFE

