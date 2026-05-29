Cepeda: Buscaremos conversaciones con el ELN que fructifiquen, sin «diálogos eternos»

3 minutos

Bogotá, 29 may (EFE).- El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda afirma que retomará las conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en caso de ganar las elecciones cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo, pero lo hará con el propósito claro de llegar a un acuerdo, no de seguir en «diálogos eternos».

«Vamos de entrada a buscar que el diálogo que lleva ya 30 años con el Ejército de Liberación Nacional fructifique», dice Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, en una entrevista con EFE a tres días de las elecciones para las que parte como favorito, según las encuestas de intención de voto, aunque todo indica que habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

Según el candidato, la búsqueda de la paz con el ELN se hará «sobre la base de un diálogo absolutamente eficiente, no simplemente de seguir en diálogos eternos; aquí tiene que haber hechos».

«Es obvio que haya razones de escepticismo después de tantos años de diálogo que no han terminado en un acuerdo, pero así ha sido con todos los grupos armados en Colombia», asegura sobre la posibilidad no tanto de negociar como de llegar a un acuerdo con el ELN, grupo con el que al menos seis presidentes han tenido acercamientos o diálogos de paz.

En ese sentido, recuerda «que con las FARC existía también esa desconfianza y se pudo hacer el acuerdo» de 2016, en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y por eso cree «que es posible construir un acuerdo con el ELN» en el que promete trabajar, «obviamente con rigor y método».

Experiencia en las negociaciones

Cepeda, que hizo parte de los diálogos de paz en La Habana con la antigua guerrilla de las FARC y también estuvo en el equipo negociador en las frustradas conversaciones con el ELN durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señala que es necesario acabar casi «siete décadas de violencia» en el país.

«Hay un artículo de nuestra Constitución que ordena que la paz debe ser buscada como un deber de los ciudadanos y, por supuesto, del Gobierno. Así que sí, vamos a tener una política de paz, vamos a examinar atentamente lo que se ha hecho en estos años», dice al referirse a los giros que dará a la política de ‘paz total’ de Petro.

Con respecto a las disidencias de las FARC con las que Petro también ha intentado dialogar, Cepeda promete examinar «cada situación de una manera puntual y sobre todo el nivel de compromiso y voluntad que hay» para decidir si se conversa con esos grupos.

Las disidencias están formadas por grupos que no aceptaron el acuerdo de 2016 o que lo abandonaron después de firmarlo y han ocupado grandes extensiones del territorio nacional de donde se retiraron las FARC tras la firma de la paz.

«El acuerdo de paz fue un giro histórico en Colombia. Permitió que muchos sectores de la vida del país, especialmente del mundo rural, hayan tenido participación política en estos últimos años; revirtió la tendencia a que en Colombia solamente era posible seguir en la guerra. Así que hay una deuda histórica con ese acuerdo», dice.

El candidato reconoce que el acuerdo con las FARC, que en noviembre próximo cumplirá diez años, «tiene todavía algunos capítulos pendientes» porque ha tenido dificultades en su implementación, pero considera que perseverar en su aplicación «es lo que corresponde y la lucha que vamos a continuar los próximos cuatro años». EFE

joc/enb/ah

(foto)(video)