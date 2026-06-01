Cepeda reconoce que no tiene evidencias de irregularidades en resultados de las elecciones

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Bogotá, 1 jun (EFE).- El candidato izquierdista Iván Cepeda aseguró este lunes que, tras las verificaciones realizadas por su campaña, no han encontrado hasta el momento evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del domingo en la que fue segundo.

«Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades», expresó Cepeda en una declaración a medios. EFE

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