Cerca de 280.000 personas ingresan a Uruguay en Semana Santa

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Montevideo, 6 abr (EFE).- Un total de 279.747 personas ingresaron a Uruguay en Semana de Turismo -como se conoce en el país suramericano a la Semana Santa- entre las que hubo más de 75.000 argentinos y de 12.000 brasileños.

Según datos de Migraciones, entre el viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril, 75.352 argentinos llegaron a Uruguay a través de las diferentes fronteras que unen a los dos países.

También lo hicieron 12.193 brasileños, 2.641 estadounidenses y 2.538 paraguayos, en tanto retornaron al país 166.007 uruguayos.

La mayoría de quienes llegaron a Uruguay lo hicieron a través del puerto que une las ciudades de Colonia del Sacramento y Buenos Aires (50.660), mientras que hubo 40.607 ingresos por el Puente Internacional General Artigas, que une Entre Ríos y Paysandú.

Por otra parte, 36.608 personas llegaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco y 16.641 lo hicieron por el Puerto de Montevideo.

Los restantes 129.457 lo hicieron por los pasos fronterizos que unen a Uruguay con Argentina y Brasil.

En cuanto a los egresos, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta este domingo 275.256 personas salieron del país.

La mayoría de las salidas del país en esta semana (48.120) fueron en el puerto de Colonia del Sacramento (suroeste).

Días atrás, en diálogo con la Agencia EFE, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Fernando Tapia, indicó que la Semana de Turismo es muy importante para el sector, ya que la mayoría de los uruguayos planifican alguna actividad para realizar.

En ese sentido, apuntó que desde el comienzo de la semana hay una de las mayores demandas de turismo interno del año, mientras que desde el jueves y hasta el domingo hay muchos visitantes tanto de Argentina como de Brasil. EFE

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