Cerebras da el salto a Wall Street tras crecer su negocio de chips de IA en la nube

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Nueva York, 17 abr (EFE).- Cerebras, fabricante estadounidense de chips diseñados para ejecutar modelos de inteligencia artificial (IA), presentó este viernes su solicitud para salir a bolsa en el índice Nasdaq bajo el símbolo bursátil CBRS, según recoge la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Según el documento registrado ante el regulador, la compañía obtuvo en 2025 un beneficio neto de 87,9 millones de dólares sobre unos ingresos de 510 millones de dólares. En 2024, la empresa había registrado pérdidas netas de 485 millones.

Cerebras, fundada en 2015 en California, se centró durante años en la venta de chips a empresas, pero después evolucionó hacia un modelo híbrido en el que no solo diseña chips, sino que también opera centros de datos en EE.UU. y en el extranjero, ofreciendo servicios en la nube, recoge CNBC.

Según la cadena estadounidense, Cerebras está valorada en torno a los 23.000 millones de dólares, y su cofundador y director ejecutivo, Andrew Feldman, planea seguir ampliando la red de infraestructuras de la empresa en los próximos años.

En enero de este año, OpenAI anunció un acuerdo con Cerebras para sumar capacidad de computación a sus tecnologías y así mejorar la calidad y velocidad de sus resultados. El acuerdo estaba valorado en unos 10.000 millones de dólares, según reportó entonces The Wall Street Journal.

El objetivo es que Cerebras suministre a OpenAI unos 750 megavatios de capacidad de computación a lo largo de varios años, a partir de 2026, en lo que supone «la mayor instalación de inferencia de IA de alta velocidad del mundo», según la empresa.

En marzo, Cerebras firmó otro acuerdo con Amazon para ofrecer servicios en la nube basados en sus chips y dar a la compañía de comercio electrónico la opción de adquirir alrededor de 270 millones de dólares en acciones. EFE

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