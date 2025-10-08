Chad rompe con una organización conservacionista ligada al príncipe Enrique, según la BBC

Londres, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Chad ha puesto fin a su colaboración con la organización African Parks, una entidad conservacionista en cuya junta directiva figura el príncipe Enrique del Reino Unido, al acusarla de no haber frenado la caza furtiva en sus parques naturales, informó este miércoles la BBC.

Según la cadena pública británica, el Ministerio de Medioambiente chadiano notificó el lunes por carta su «decisión unilateral» de rescindir el acuerdo con la ONG, que desde hace 15 años gestionaba dos espacios protegidos del país, la Reserva Natural y Cultural de Ennedi y el Ecosistema de Zakouma, que incluye los parques nacionales de Zakouma y Siniaka-Minia.

El Gobierno de Chad reprochó a African Parks una actitud «arrogante y carente de respeto» hacia las autoridades, así como una falta de cooperación e inversión que habría contribuido al repunte de la caza furtiva en sus reservas, precisó la BBC.

La organización sin ánimo de lucro, fundada en 2000 y dedicada a la conservación de la fauna africana, gestiona más de 20 millones de hectáreas en una docena de países del continente.

En una nota citada por la emisora, African Parks indicó que ha «iniciado conversaciones con el Ministerio para entender la posición del Gobierno y explorar la mejor vía para seguir apoyando la protección de estos ecosistemas esenciales».

African Parks, de la que el duque de Sussex es miembro del consejo desde 2023 y fue presidente entre 2017 y 2023, ha centrado otras polémicas en los últimos meses.

A comienzos de este año, reconoció que empleados de un parque gestionado por la ONG en la República del Congo habían abusado de miembros de comunidades locales, aunque se negó a publicar el informe independiente sobre esos hechos, apuntó la BBC.

Según su página web, entre los principales donantes de la organización figuran la Unión Europea, el filántropo Howard Buffett y Rob Walton, heredero de la cadena minorista Walmart, así como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

La decisión de Chad supone un nuevo golpe a la reputación filantrópica del príncipe Enrique, después de su salida este año de Sentebale, la organización benéfica que fundó en 2006 junto al príncipe Seeiso de Lesoto para ayudar a niños huérfanos y jóvenes afectados por el sida en Lesoto y Botsuana.

Enrique abandonó su cargo de patrón de Sentebale junto con otros miembros de la junta tras un enfrentamiento con la presidenta, Sophie Chandauka, en medio de tensiones internas sobre la gestión de la entidad. EFE

