Chappell Roan, Beyoncé y Taylor Swift, nominadas a canción del año en los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 8 nov (EFE).- ‘Birds of a Feather’, de Billie Eilish; ‘¡Good Luck, Babe!’, de Chappell Roan; ‘Fortnight’, de Taylor Swift con Post Malone; ‘Not Like Us’, de Kendrick Lamar;’Please Please Please’, de Sabrina Carpenter; ‘Texas Hold ‘Em’, de Beyoncé; ‘Die With a Smile’, de Lady Gaga y Bruno Mars y ‘A Bar Song (Tipsy)’, de Shaboozey, son las nominadas al Grammy a canción del año. EFE

