Chavismo y grupo opositor venezolano anuncian inicio de agenda de trabajo el 1 de agosto

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Caracas, 14 jul (EFE).- El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015 anunciaron este martes el comienzo de una agenda de trabajo el próximo 1 de agosto para el fortalecimiento de la democracia del país caribeño, que vive una tragedia por los terremotos del pasado 24 de junio.

Las conversaciones entre ambas partes habían comenzado el pasado 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, se reunió con Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, enviada por Estados Unidos, pero el proceso había quedado en suspenso por los sismos que han dejado al menos 4.561 muertos. EFE

csm/cpy