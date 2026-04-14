Chevron prevé que el crudo venezolano represente el 15 % de su refinado en EE.UU.

3 minutos

Alejandra Arredondo

Austin (EE.UU.), 14 abr (EFE).- La petrolera estadounidense Chevron prevé que el crudo venezolano llegue a representar un 15% de su refinado en Estados Unidos, a medida que aumenta la producción en el país suramericano después de que Washington flexibilizara las sanciones impuestas al sector energético.

Desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas en una intervención militar de EE.UU., el volumen de petróleo venezolano que procesa Chevron se ha “duplicado”, según explicó a EFE Ross Allen, un portavoz de la compañía.

Hasta ahora la empresa ha estado refinando crudo venezolano en su planta de Pascagoula, en Misisipi, y confía en poder ampliar “pronto” esas operaciones a su refinería de El Segundo, en California.

En la primera, la petrolera procesa unos 100.000 barriles de crudo venezolano diario -el doble de los que refinaba previo a la flexibilización de sanciones- y prevé refinar unos 50.000 barriles en la segunda, según indicó Allen.

Chevron es la única empresa energética estadounidense que permaneció en Venezuela, después de que las otras grandes petroleras (como ConocoPhillips o Exxon Mobil) rechazaron en 2007 las exigencias del gobierno venezolano de tener la participación mayoritaria en los proyectos petroleros en la Faja del Orinoco.

Tras el arresto de Maduro, el presidente Donald Trump ha estado instando a las compañías energéticas estadounidenses a invertir en Venezuela.

ConocoPhillips y Exxon han enviado recientemente equipos de exploración, pero Chevron ha mantenido una posición de ventaja y espera aumentar su producción en Venezuela en un 50% en los próximos 18 a 24 meses, según detalló el consejero delegado, Mike Wirth, a finales de enero.

Venezuela ya incrementó su producción de crudo en el mes de marzo a más de 1 millón de barriles diarios, según medios especializados, de los cuales casi un 25% corresponden a las empresas conjuntas de Chevron con PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

El nuevo panorama de las sanciones hacia Caracas, de la mano con un acercamiento entre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez,y la Casa Blanca, permite también que otras empresas estadounidenses compren crudo venezolano, a través de comerciantes de petróleo autorizados por el Departamento de Tesoro.

Por ejemplo, Valero, productora y comercializadora con sede en San Antonio (Texas), compró unos 6.5 millones de barriles de petróleo venezolano en el mes de marzo, según un informe de East Daley Analytics.

Funcionarios del Gobierno de Trump, como el secretario de Interior Doug Burgum -quien visitó Venezuela el mes pasado- han señalado que la llegada del crudo venezolano al mercado ayudará a reducir los elevados precios de la gasolina en el país, que ya superan un promedio de 4 dólares el galón.

Sin embargo, analistas energéticos refutan esta teoría y señalan que para que Venezuela necesitará varios años y miles de millones de dólares en inversión para volver al pico de producción que alcanzó en los 2000, de unos 3.5 millones de barriles diarios. EFE

aaca/dte/jgb