Chile envía nota oficial de protesta por críticas de nuevo embajador de EE.UU. a Boric

3 minutos

Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- Chile envió una nota de protesta por las declaraciones del nuevo embajador designado por Estados Unidos, Brandon Judd, quien durante su presentación en la embajada y antes de entregar sus cartas credenciales criticó al presidente Gabriel Boric y realizó comentarios sesgados sobre el proceso presidencial en curso, informó este viernes el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

En un punto de prensa, Judd arremetió con fuerza contra Boric por sus críticas a las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y lo hizo a menos de tres semanas de que los chilenos vuelvan a las urnas para elegir presidente en la segunda vuelta del 14 de diciembre, en la que se enfrentarán la candidata de la coalición de centroizquierda, Jannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast.

Kast, quien ha elogiado en reiteradas ocasiones a Trump, ha defendido la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y mantiene afinidades con otros líderes de la extrema derecha, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el presidente argentino Javier Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Con estos dos últimos sostuvo conversaciones tras su paso a la segunda vuelta.

«Quedé muy decepcionado al escuchar lo que dijo el Presidente Boric; quedé decepcionado por un sinnúmero de razones (…) Siempre es decepcionante cuando un presidente de un Estado critica a otro país, en lugar de criticar a aquellos que tienen los peores problemas en temas ambientales», sostuvo Judd ante un grupo de periodistas.

El embajador estadounidense afirmó que criticar a Estados Unidos en materia ambiental «es muy decepcionante y muestra cómo ha caído la relación».

Cuando Boric emite estas declaraciones, subrayó Judd, «está dañando a los chilenos. Los daña en todas las negociaciones que están actualmente en marcha».

«Nosotros también tenemos una opinión de que a lo mejor va a ser un gobierno mejor que el otro para la gente de Chile. Los gobiernos que están alineados ideológicamente va a ser más fácil trabajar con ellos, pero nosotros no tenemos nada que decir ahí. Yo espero cómo ustedes deciden el gobierno que quieran tener», respondió el norteamericano consultado por el contexto electoral chileno.

El canciller de Chile, por su parte, declaró que las palabras de Judd «representan una intervención en asuntos internos del país en cuanto a elecciones».

Desde el Gobierno, recalcó Van Klaveren, lamentan la situación porque ven en Estados Unidos «un país amigo con el que nos interesa mantener la mejor relación posible, obviamente desde el punto de vista del respeto mutuo y también de la dignidad nacional».

«Desde ese punto de vista, creemos que esas declaraciones realmente no contribuyen a una relación constructiva», subrayó.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó 31.636 millones de dólares al cierre de 2024 y un crecimiento promedio anual del 6,3 % en los últimos seis años, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Ambos países mantienen además una nutrida relación en materia de economía digital, seguridad fronteriza y combate al crimen organizado. EFE

