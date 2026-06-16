Chile investigará un posible tráfico de cientos de niños haitianos en 2025

afp_tickers

1 minuto

La fiscalía chilena anunció el lunes investigará si hubo tráfico de «cientos de menores» haitianos que ingresaron al país en 2025, luego de que se descubriera que no se comprobó que sus acompañantes fueran realmente sus familiares.

Las pesquisas comenzaron luego de que radio Biobío revelara un informe de la Contraloría en el que denunciaba el ingreso de cientos de niños haitianos en 2025, supuestamente para reunirlos con sus familiares en Chile.

Según el Servicios de Migraciones, al menos 12 personas ingresaron varias veces a Chile actuando «como supuestos adultos responsables» de niños y adolescentes haitianos, por lo que pidió iniciar una investigación por posible tráfico.

De acuerdo a un comunicado de la fiscalía, la relación entre los acompañantes y los menores «no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país».

«Estos son hechos graves que requieren una investigación específica (…) para poder despejar si los hechos son delitos o no», dijo el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

axl/dga