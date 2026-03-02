Chile invita a descubrir su energía y proyección global en su semana en Madrid

2 minutos

Madrid, 2 mar (EFE).- Chile presentará el próximo 3 de marzo en Madrid su nueva campaña internacional ‘You Will See’ -‘Lo vas a ver’, en español-, con el objetivo de proyectar su imagen en el exterior y resaltar sus atributos estratégicos en exportaciones, inversión, turismo, innovación y energías limpias.

Aparte de Madrid, la campaña también pasará por otros tres mercados estratégicos para Chile -Nueva York, São Paulo y Londres- en los que se presentará como un país que aporta soluciones a los desafíos globales.

Chile presentará su campaña en Madrid en un acto organizado junto a la Embajada chilena en España, la oficina comercial de ProChile y la Fundación Chile-España, que reunirá a autoridades y representantes de empresas e instituciones españolas, para fortalecer relaciones con uno de los principales mercados europeos para el país sudamericano.

La Semana de Chile en Madrid 2026 se orienta hacia diplomacia pública, la proyección empresarial y la generación de contenidos estratégicos.

La campaña, impulsada por Marca Chile, está articulada en torno a cuatro ejes: energía, futuro, talento y colores, combinando identidad visual con datos verificables sobre liderazgo en energías renovables, astronomía, desarrollo humano, inteligencia artificial y producción científica.

El director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, Enzo Abbagliati, que colabora con EFE para la difusión de este contenido, ha señalado que la iniciativa, concebida como una plataforma abierta para instituciones públicas, empresas y actores vinculados a la promoción internacional, forma parte de una estrategia sostenida de proyección internacional.

“‘You Will See’ se integra a una estrategia más amplia, aportando visibilidad en mercados clave y reforzando la imagen de Chile como un país confiable y con capacidad de contribuir a los grandes desafíos del mundo actual”, ha afirmado Abbagliati.

Marca Chile ha invitado a sus aliados a integrar la identidad gráfica y narrativa en sus propias acciones de comunicación, como en la gráfica instalada en el Aeropuerto Internacional de Santiago, que recibe a los visitantes bajo el mensaje ‘You Will See’.

“La imagen de un país no se construye solo desde una campaña, sino en cada expresión y en cada punto de contacto con el mundo”, ha señalado la coordinadora de marca de Marca Chile, Beatriz Rogers, quien ha destacado que la iniciativa busca consolidar un relato coherente basado en hechos concretos.EFE

vcr/mb/jrm/lab

(foto)

La Agencia EFE cuenta con el apoyo de Fundación Imagen de Chile para la elaboración de este contenido.