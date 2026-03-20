Chile oficializa su candidatura como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

2 minutos

Santiago de Chile, 20 mar (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este viernes la candidatura del país para albergar los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

«Estoy seguro de que estos serán los mejores Juegos Olímpicos de la Juventud que el mundo podrá ver desde Chile», dijo Kast a la prensa.

Se trata de la quinta edición de este evento deportivo que reúne deporte, educación y cultura enfocado en adolescentes, y a la cual también se postularon las ciudades de Asunción en Paraguay y Bangkok-Chonburi en Tailandia.

El mandatario comentó que la decisión de presentarse como sede «se toma mirando hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones, pensando en lo que Chile tiene por delante».

Durante el anuncio estuvieron presentes la nueva ministra del Deporte, Natalia Duco, el presidente del Comité Olímpico de Chile (Coch), Miguel Ángel Mujica, y algunos deportistas como el cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta, medallista olímpico de lucha grecorromana en París 2024.

«Nos estamos proyectando al año 2030», dijo el Presidente y añadió que la postulación al evento se hace en un momento exigente para el país que atraviesa «una coyuntura compleja respecto del estado de las finanzas públicas».

La ministra Duco afirmó que se trata de una noticia «que trabajamos con mucha fuerza, con convicción y amor. El deporte puede transformar a los chilenos, en especial por la categoría que tienen estos Juegos».

«Vamos a utilizar estos juegos como un programa y una política nacional para transformar esta generación», agregó.

Mujica, presidente del COCh, expresó que el deporte chileno «tuvo un antes y un después de los Panamericanos 2023 y va a haber un antes y un después de estos Juegos».

La capital chilena, Santiago, albergó los Juegos Panamericanos hace tres años y la infraestructura desarrollada sería aprovechada como ya ha sucedido en las otras competiciones que ha sido sede en los últimos años.

Chile fue sede en 2025 del Mundial Sub-20 de Fútbol de la FIFA, el Mundial de Ciclismo de Pista de la UCI y la FIBA AmeriCup femenina.

En marzo de este año albergó el clasificatorio de hockey césped para la Copa Mundial de 2026 y el próximo año realizará los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.

Desde el Gobierno mencionaron que la organización de estos eventos maximiza las inversiones en infraestructura y permite «posicionar a Chile como una sede confiable de grandes eventos». EFE

mjr/ssb/hbr

(foto)