Chile y Cabo Verde juegan en Auckland un inédito amistoso por la FIFA Series 2026

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Santiago de Chile, 26 mar (EFE).- Chile y la mundialista Cabo Verde afrontan este viernes un amistoso inédito en la ciudad neozelandesa de Auckland, como parte del FIFA Series 2026, con diferentes objetivos ya que La Roja quedó fuera del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección africana se prepara para su debut en la Copa del Mundo en el que enfrentará a España, el 15 de junio, mientras que los sudamericanos se encuentran en un proceso de conformación de un nuevo plantel para las eliminatorias al Mundial 2030.

Los Tiburones Azules compartirán el grupo H del Mundial con Arabia Saudí, Uruguay y España, mientras que La Roja quiere recuperarse tras cerrar la eliminatoria en la décima y última posición de Sudamérica.

Chile, dirigida interinamente por Nicolás Córdova, tuvo una baja de último momento debido a la lesión del defensor Fabián Hormazábal de Universidad de Chile, quien fue liberado de la nómina y tampoco estará en el siguiente amistoso ante Nueva Zelanda el próximo lunes.

Para el partido, que se disputará en el estadio Eden Park, se espera que Cabo Verde muestre su “estilo de juego alegre” con el que afrontarán el Mundial, según declaró el zaguero caboverdiano Steven Moreira, del Columbus Crew de la MLS estadounidense.

Los africanos se clasificaron por primera vez en su historia para una Copa del Mundo al ser primeros de su grupo en las eliminatorias por encima de Eswatini, Islas Mauricio, Angola, Libia y Camerún, una de las mayores potencias de África.

«No solo ponemos el autobús. No nos defendemos hasta esperar una jugada a balón parado, un penalti. Intentaremos tener el balón. Nos encanta jugar y atacar. Todo el mundo conocerá Cabo Verde», afirmó Moreira a la prensa en Nueva York.

El técnico chileno Córdova, quien será interino hasta que se nombre un nuevo entrenador tras las elecciones en la Federación a finales de este año, abonó sobre el proceso de renovación en conferencia de prensa.

«A partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias, se ha ido haciendo paulatinamente», remarcó.

En ese sentido, el entrenador acotó que han bajado entre cinco a seis años la media del equipo «por lo tanto están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años».

El último amistoso de Cabo Verde terminó con un empate 1-1 ante Egipto, en noviembre de 2025, y enfrentará a Finlandia el próximo lunes tras jugar ante Chile, que desde finales del año pasado ha disputado tres amistosos ante Perú y Rusia que saldó con triunfos.

Además de ante Nueva Zelanda, La Roja también tiene previsto jugar frente a la mundialista Portugal en junio próximo antes del inicio de la Copa del Mundo.

– Alineaciones probables:

Chile: Lawrence Vigouroux; Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Igor Lichnovsky; Felipe Loyola y Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán y Gabriel Suazo; Alexander Aravena y Ben Brereton.

Seleccionador: Nicolás Córdova.

Cabo Verde: Varela; Borges, Pires, Lopes Xavier, Moreira, Gonçalves, Pereira de Pina, Duarte, Rodrigues, Varela, Da Costa.

Seleccionador: Bubista.

Hora: 16.00 local (04.00 GMT).

Cancha: Estadio Eden Park en Auckland. EFE

mjr/car