China, pro reformas; India, a favor del consenso: ¿qué dirá Asia en la reunión de la OMC?

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Redacción Asia, 25 mar (EFE).- China es uno de los grandes promotores de ciertas reformas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), uno de los asuntos que se debatirán esta semana en la conferencia de Camerún, con Japón apostando por una versión ‘2.0.’ de la institución y la India como defensora del consenso.

Los ministros de Comercio de los 166 países miembros de la OMC (34 de ellos de Asia-Pacífico, además de siete observadores) empiezan a llegar a Yaunde para participar en su 14ª conferencia ministerial, que se desarrollará entre mañana jueves y el domingo y de la que se esperan resultados muy limitados, en un contexto de fractura geopolítica inédito desde su creación hace 31 años.

Uno de los puntos en los que parece haber una clara coincidencia por parte de los países miembros es la urgencia de las reformas que requiere la OMC, entre ellas sobre la forma en la que toma decisiones: el consenso.

China: el Órgano de Apelación

La OMC se ha convertido en otro de los muchos frentes abiertos entre las dos mayores economías del mundo: uno de los principales motivos por los que Pekín cree necesario actualizar el organismo es su actual sistema de arbitraje y última instancia, el Órgano de Apelación, que Estados Unidos mantiene bloqueado desde 2019, al negarse a nombrar nuevos jueces.

De hecho, la decisión de China de renunciar por voluntad propia a recibir el trato de país en desarrollo para futuros acuerdos en el marco de la OMC puede leerse también como estrategia para allanar el camino a la situación en el Órgano de Apelación, ya que sería una concesión a Washington.

Y es que EE. UU. no considera a China un país en desarrollo y se quejaba desde hace años -desde el primer mandato de Donald Trump- del tratamiento especial que recibía China en la OMC.

Al margen de la pugna con EE.UU., para el gigante asiático una de las claves en las eventuales modificaciones -y quizá el sector en el que tiene más en juego- es el comercio digital, que en la actualidad no tiene reglas multilaterales claras en la OMC.

China es el mayor mercado de comercio electrónico del mundo, con gigantes digitales como Alibaba o Tencent, y se beneficiaría de estándares globales sobre cuestiones como flujos de datos, regulación de plataformas o propiedad intelectual.

India, rol dual

Nueva Delhi llega a esta reunión ministerial con un rol dual: el de socio inevitable y, al mismo tiempo, el de principal escollo para las grandes potencias. Mientras economías como China o Japón presionan por una modernización acelerada del sistema, la India protege la soberanía de los países en desarrollo, actuando como el último dique frente a una globalización que ve sesgada.

La «línea roja» es la seguridad alimentaria, un tema de supervivencia para su población de más de 1.400 millones de personas. La India reclama que la OMC utiliza precios de referencia de 1986 para calcular los subsidios agrícolas, un desfase que la delegación califica de «absurdo».

Sistémicamente, el peso de la India en la mesa se centra en la restauración del Órgano de Apelación. En este asunto, la delegación india encabeza la demanda de un sistema de justicia vinculante que impida a las potencias apelar sentencias al vacío.

Por último, la India actúa como el freno a los acuerdos plurilaterales que buscan saltarse el consenso de la organización. Para Nueva Delhi, si la OMC permite que grupos pequeños de países decidan las reglas, la institución pierde su razón de ser.

Japón pide una «OMC 2.0»

Mientras, el pasado octubre la patronal japonesa publicó una serie de propuestas para lograr una «OMC 2.0», entre las que se incluye modificar el proceso de toma de decisiones para que no dependa del consenso de todos los miembros, algo que, dijo, «ha sido uno de los principales factores de la disfunción de la OMC».

El grupo empresarial también pidió introducir criterios objetivos para determinar si un país está «en desarrollo». Por ejemplo, los miembros del G20 o los ‘países de altos ingresos’ según la clasificación del Banco Mundial deberían quedar excluidos».

Australia e Indonesia

El ministro de Comercio australiano, Don Farrell, afirmó en la Conferencia Ministerial de 2024 que «la principal prioridad de reforma será arreglar el sistema de solución de diferencias», subrayando la necesidad de impulsar un mecanismo plenamente operativo y vinculante.

Indonesia, mayor economía del Sudeste Asiático, presentará en Camerún varias propuestas para garantizar que el sistema multilateral de comercio siga siendo «inclusivo, justo y capaz de abordar los desafíos económicos mundiales», indicó su Ejecutivo. EFE

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