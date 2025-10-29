China afirma que «nunca» renunciará al uso de la fuerza para la «reunificación» con Taiwán

Pekín, 29 oct (EFE).- El Gobierno chino afirmó este miércoles que está dispuesto a «crear un amplio espacio para la reunificación pacífica» con Taiwán, pero que «nunca» renunciará al uso de la fuerza para lograrla, justo en la antesala de la reunión en Corea del Sur entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

«Estamos dispuestos a crear un amplio espacio para la reunificación pacífica (…), pero nunca nos comprometeremos a renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de adoptar todas las medidas necesarias», declaró el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Peng Qing’en en su primera rueda de prensa como vocero del organismo.

Peng respondió así a una pregunta sobre por qué el comunicado del recién clausurado IV Pleno del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) mencionó la «reunificación nacional» pero omitió la referencia explícita a la «reunificación pacífica». EFE

