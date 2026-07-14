China asegura que sus exportaciones se dispararon un 27% interanual en junio

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Las exportaciones chinas se dispararon en junio más de lo esperado, según datos oficiales publicados este martes, lo que supone un nuevo impulso para el gobierno del gigante asiático en su intento por reactivar el crecimiento.

Los envíos de la segunda economía más grande del mundo aumentaron un 27% interanual el mes pasado, informó la Administración General de Aduanas, y superaron el 19% previsto por economistas entrevistados por la agencia financiera Bloomberg.

En específico, las exportaciones de China a Estados Unidos escalaron un 13,9% interanual en junio, según las mismas cifras.

Las relaciones entre Washington y Pekín se estabilizaron desde que el presidente Donald Trump visitó China en mayo, pero el desequilibrio comercial entre las dos mayores economías del mundo persiste como una fuente de tensión.

Las importaciones, por su parte, se dispararon un 36,0%, también por encima del 26,1% esperado por el sondeo de Bloomberg.

El superávit comercial chino alcanzó 126.000 millones de dólares en junio, por encima de los 105.000 millones de mayo.

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