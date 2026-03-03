China celebra su gran cita política anual: ¿qué se espera en 2026?

Pekín, 3 mar (EFE).- China inaugurará este jueves la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), su principal cita política del año, marcada por la desaceleración económica y las tensiones externas, con la posible fijación de una meta de su producto interior bruto (PIB) inferior a la de ejercicios anteriores.

A continuación, las claves de una sesión en la que se fijará la meta de crecimiento y se pondrá en marcha el XV Plan Quinquenal, bajo la supervisión del líder chino, Xi Jinping.

El rol del Legislativo chino

La ANP, el Parlamento más grande del mundo, es el máximo poder legislativo de China y sus casi 3.000 miembros llegados de todo el país se reúnen en sesión plenaria una vez al año junto a la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un órgano asesor compuesto por delegados de diversas organizaciones, en las conocidas como ‘Dos Sesiones’.

Aunque la ANP aprueba leyes, presupuestos y los principales nombramientos del Estado, no hay sorpresas en su cita anual, que sirve para formalizar políticas y decisiones fijadas de antemano por el Partido Comunista.

El crecimiento para el nuevo ciclo

El primer ministro, Li Qiang, presentará el jueves el objetivo de crecimiento para 2026 en un momento en que varios analistas prevén que el Gobierno rebaje la meta desde el «alrededor del 5 %» fijado el año pasado a un rango de «entre el 4,5 y el 5 %».

Una eventual reducción ampliaría el margen de maniobra de las autoridades ante el menor dinamismo inmobiliario, la presión demográfica y la incertidumbre internacional, y marcaría el inicio de un ciclo económico coincidiendo con el arranque del plan para el próximo lustro.

Una hoja de ruta hasta 2030

La sesión de este año marcará el inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030), el documento que fijará las grandes prioridades económicas y estratégicas del país para el próximo lustro.

Diversos analistas anticipan que el nuevo plan reforzará la apuesta por la modernización industrial, la autosuficiencia tecnológica y el fortalecimiento del mercado interno, mientras el crecimiento se modera y persiste la rivalidad tecnológica con Estados Unidos.

El propio Xi señaló que el plan desempeñará un «papel de enlace» hacia el objetivo de «modernización socialista» para 2035.

Consumo, exportaciones y equilibrio del modelo

Tras varios años en los que las exportaciones han compensado la debilidad de la demanda interna, uno de los focos de esta sesión será si Pekín refuerza de forma significativa las políticas destinadas a estimular el consumo.

Los expertos han advertido de que una dependencia prolongada de la demanda externa y de la capacidad industrial puede resultar difícil de sostener ante el aumento de las fricciones comerciales.

En este escenario, los inversores observarán si el nuevo ciclo quinquenal incorpora objetivos más explícitos para elevar el peso del consumo y los ingresos de los hogares chinos en la economía.

La política exterior, en primer plano

La sesión incluirá la tradicional rueda de prensa anual del ministro de Exteriores, Wang Yi, en la que se espera que aborde la relación con Estados Unidos y la situación internacional en un momento de creciente tensión internacional.

La comparecencia se producirá tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior condena de Pekín, que calificó la operación como una «violación de la soberanía y la seguridad» iraní y pidió evitar una mayor escalada, según un comunicado de la Cancillería.

Hasta hace tres años, también el primer ministro comparecía ante la prensa durante las ‘Dos Sesiones’, una práctica que se eliminó. EFE

