China condena el ataque contra un tren en Pakistán y ofrece apoyo antiterrorista

1 minuto

Pekín, 25 may (EFE).- El Gobierno chino lamentó este lunes el ataque realizado en la víspera por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) contra un tren de cercanías en el oeste de Pakistán, que ha causado al menos 30 muertos, y mostró su disposición a reforzar la cooperación antiterrorista bilateral.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró que su país condena enérgicamente el ataque terrorista y se solidariza con las víctimas, heridos y familias de los fallecidos.

«China se opone firmemente a todas las formas de terrorismo y continuará apoyando a Pakistán en su lucha contra el terrorismo, en el mantenimiento de la unidad y estabilidad social y en la protección de la seguridad de la población», aseguró Mao.

El ataque, reivindicado por el BLA, alcanzó un tren lanzadera cerca del paso a nivel de Chaman Phatak, en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, situada a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán, y ha dejado al menos 30 muertos y más de 100 heridos.

Baluchistán, la provincia más extensa pero menos desarrollada de Pakistán, es escenario desde hace décadas de una insurgencia armada separatista contra el Gobierno central.

La condena coincide con la visita oficial de cuatro días que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, inició el sábado en China. EFE

imh/jacb/ah