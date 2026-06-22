China dice estar «dispuesta a trabajar» con el nuevo Gobierno colombiano tras elecciones

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Pekín, 22 jun (EFE).- El Gobierno chino aseguró este lunes que está «dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno colombiano para impulsar el desarrollo continuo de los vínculos bilaterales», después de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se proclamase vencedor en las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun felicitó hoy en una rueda de prensa al país sudamericano «por el buen desarrollo de la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales».

Guo aseveró que China «siempre ha considerado sus relaciones con Colombia desde una perspectiva estratégica y de largo plazo».

Según el conteo preliminar, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, consiguió 12,9 millones de votos (49,66 %) y el senador Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %). EFE

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