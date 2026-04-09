China elige a España como uno de sus países prioritarios para impulsar las exportaciones

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Pekín, 9 abr (EFE).- El Ministerio chino de Comercio anunció este jueves un plan para impulsar sus importaciones bajo la iniciativa ‘Exporta a China’, en el que ha incluido a España como uno de los países prioritarios del año para facilitar la entrada de productos extranjeros en su mercado.

El portavoz de la cartera He Yadong explicó hoy en rueda de prensa que el programa incluirá «más de 100 actividades» y apostará por «invitar» a empresas extranjeras a entrar en el mercado chino, de modo que los productos importados no solo «entren», sino que también «se vendan bien», combinando iniciativas presenciales y digitales.

Según el portavoz, la iniciativa también prevé reforzar la coordinación entre acciones dentro y fuera de China, con el objetivo de organizar a empresas chinas para «salir al exterior» y, al mismo tiempo, atraer a compañías extranjeras, en un modelo de promoción comercial bidireccional.

En este marco, Pekín ha designado por primera vez a varios países como «temáticos» del año, entre ellos España, Reino Unido, Kazajistán, Kenia o Tailandia, como parte de su estrategia para diversificar el origen de sus importaciones.

Las autoridades chinas señalaron además que algunas de las actividades ya celebradas han generado compromisos de compra por decenas de miles de millones de yuanes, en línea con el objetivo de impulsar un comercio más equilibrado.

La inclusión de España coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China a partir de este sábado, la cuarta en cuatro años, en la que se abordarán, entre otros asuntos, las relaciones económicas y la cooperación tecnológica.

España mantiene con China un déficit comercial de 42.278 millones de euros en 2025, pese a que las exportaciones crecieron un 6,8 % hasta 7.971,6 millones, lo que sitúa este tipo de iniciativas como una posible vía para ampliar la presencia de productos españoles en el mercado chino. EFE

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