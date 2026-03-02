China investiga por corrupción a presidente de productor del licor nacional, el ‘baijiu’

Shanghái (China), 2 mar (EFE).- Yibin Wuliangye, uno de los principales productores de ‘baijiu’, el aguardiente más popular de China, anunció la detención de su presidente, Zeng Congqin, al que se investiga en el marco de la campaña anticorrupción de Pekín, que tiene al sector del licor entre sus objetivos.

La Comisión para la Inspección de la Disciplina de la provincia de Sichuan (centro), el órgano anticorrupción regional, indicó este fin de semana que Zeng, que también se desempeñaba como secretario del Partido Comunista (PCCh) en la compañía, está siendo investigado por «graves infracciones de la disciplina del Partido y la ley».

Si bien Wuliangye no ofreció detalles al respecto del caso en el comunicado que remitió a la Bolsa de Shenzhen -donde cotiza-, el lenguaje empleado por la Comisión es el que se utiliza habitualmente en casos de corrupción.

En cualquier caso, la compañía asegura que la detención de Zeng, de 57 años, «no tendrá un impacto significativo» sobre la producción y las operaciones, y apunta que el resto de miembros de la directiva siguen desempeñando sus funciones con total normalidad.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Wuliangye bajaban hoy un 0,93 % en Shenzhen poco antes de las 11:00 hora local (03:00 GMT).

Zeng, cuyo nombre ya no figura en el listado de directivos de la página web de Wuliangye, apareció en público por última vez el pasado 24 de febrero, cuando dio un discurso en el que habló, entre otros asuntos, de la integridad en la lucha contra la corrupción.

Tras desempeñar diversos puestos en administraciones locales, Zeng llegó a la empresa en 2019 como subsecretario del PCCh, ascendiendo a secretario en 2022 en sustitución de Li Shuguang, contra el que se anunció una investigación por corrupción en enero de 2025 y un proceso judicial nueve meses después.

El caso de Zeng no es aislado dentro del sector chino del ‘baijiu’: el año pasado, se abrió una investigación similar contra Ding Xiongjun, presidente de Kweichow Moutai -el productor más popular del país-, uniéndose así a dos de sus predecesores, Yuan Renguo (2019) y Gao Weidong (2022), que recibieron sendas sentencias a cadena perpetua.

En 2025, Pekín prohibió lo que consideraba ‘banquetes excesivos’ para empresarios y altos funcionarios, en los cuales el ‘baijiu’ era una de las estrellas, lo cual provocó que empresas como Moutai o Wuliangye experimentasen sus peores crecimientos de facturación o beneficios en una década. EFE

