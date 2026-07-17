China lanza una organización internacional de gobernanza de la IA con 29 países

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(Actualiza con discursos de Xi Jinping y António Guterres)

Shanghái (China), 17 jul (EFE).- China lanzó este viernes una organización internacional de cooperación sobre inteligencia artificial (IA) con la participación inicial de una treintena de países, a medida que Pekín busca consolidar un papel de liderazgo sobre la gobernanza global de esta incipiente tecnología.

Un total de 29 países firmaron el acuerdo para establecer la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (Waico, por sus siglas en inglés) en la megalópolis oriental de Shanghái, la cual servirá además como su sede principal, según un despacho de la agencia oficial de noticias Xinhua.

Entre las naciones participantes figuran Rusia, Kazajistán, Laos, Pakistán o Indonesia; si bien ni Xinhua ni el Ministerio chino de Asuntos Exteriores mencionan a más países, la agencia rusa Sputnik apunta también a presencia iberoamericana por medio de Brasil, Cuba y Venezuela.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también participó de la ceremonia, y hoy pronunció un discurso durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), el principal evento del sector en China, en el que llamó a impedir que la IA quede en manos de «un puñado de empresas o países» y pidió que la tecnología no deje al margen a los países en desarrollo.

También lo hizo el presidente chino, Xi Jinping, por primera vez en ese evento, para referirse a la creación de la Waico: «Nuestra visión de hace un año es ahora una realidad. Es una importante iniciativa por parte de China para responder a la llamada del ‘sur global’ y unir a la comunidad internacional para promover de forma enérgica el desarrollo y la gobernanza de la IA».

En opinión del mandatario del gigante asiático, el establecimiento de esta organización «será un hito importante en la historia del desarrollo de la IA».

Según el acuerdo, la Waico «defenderá los principios de la Carta de las Naciones Unidas, estará comprometida con las consultas en profundidad y la contribución conjunta al beneficio común, y apostará por un enfoque centrado en las personas».

La organización buscará promover la cooperación internacional y la gobernanza global de la IA, «garantizando que la IA sea beneficiosa, segura y justa, y por tanto promoviendo su desarrollo saludable y ordenado para beneficiar a toda la humanidad», apunta Xinhua.

El año pasado, el primer ministro chino, Li Qiang, ya propuso un plan de acción para la gobernanza global de esta tecnología y avanzó la creación de un organismo internacional que coordine los esfuerzos multilaterales en este ámbito, aunque hasta ahora no se habían concretado más detalles al respecto.

Pekín ha marcado la IA como una tecnología estratégica, y no solo prepara multimillonarios planes de inversión para desarrollarla a nivel nacional ante la pugna con Estados Unidos, sino que también ha anunciado múltiples regulaciones e iniciativas para controlar el impacto de esta tecnología a nivel económico y social. EFE

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