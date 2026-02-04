China mueve ficha en el pulso por el Canal de Panamá: pasos y claves de la batalla legal

5 minutos

Pekín/Bangkok, 4 feb (EFE).- La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, de acudir al arbitraje tras el fallo del Supremo panameño contra la concesión que se le otorgó de dos puertos del Canal de Panamá ha abierto una nueva fase legal en el proceso, con el pulso de fondo entre China y EE.UU por la vía estratégica.

La filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció en las pasadas horas el comienzo de un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, mientras China elevó este miércoles el tono de sus advertencias.

Aquí unas claves del caso.

– ¿Qué ha activado PPC y con qué base?

Panama Ports Company (PPC) informó de que inició el 3 de febrero un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) «en virtud del contrato de concesión» y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, según un comunicado enviado a EFE.

La empresa, que opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) tras recibir una concesión en 1997, sostiene que el Estado panameño ha incumplido el marco contractual y legal y reclama «daños extensos».

– ¿Qué se ha ejecutado del fallo panameño?

Después de que el Supremo de Panamá declarara «inconstitucional» la concesión el pasado jueves, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que la continuidad del operador se mantiene hasta que el fallo quede ejecutoriado. PPC, por su parte, dice que la sentencia aún no ha sido publicada ni ha entrado en vigor.

El Gobierno panameño prevé una fase transitoria tras la ejecución del fallo, con la operación provisional de los dos puertos a cargo de APM Terminals Panama, filial del grupo danés Maersk, que desembocará en una nueva concesión que, según Mulino, será abierta y participativa.

– ¿Puede el arbitraje revertir la decisión del Supremo?

El arbitraje anunciado por PPC tiene naturaleza contractual y no revisa ni anula sentencias de tribunales nacionales, según la información de la Cámara de Comercio Internacional.

Su alcance se limita a determinar si hubo incumplimientos del contrato y, en su caso, a fijar compensaciones económicas.

El profesor de la Universidad Nacional de Singapur Ja Ian Chong señaló a EFE que el arbitraje «puede alargarse durante años» y advirtió que «Panamá, como Estado, no está obligada a participar ni a cumplir, como se ha visto en otros litigios internacionales».

– ¿Qué opciones tiene CK Hutchison y quién está detrás de la empresa?

A juicio de Chong, será «difícil» que CK Hutchison retenga el control de los puertos «salvo que Panamá pierda el arbitraje y decida acatar el laudo», aunque no descartó que Pekín «busque formas de ejercer presión» sobre el país centroamericano.

CK Hutchison es propiedad de Li Ka-shing, de 97 años, oriundo del sur de China y una de las mayores fortunas de Hong Kong.

Li fue considerado una figura cercana a Pekín gracias a su buena relación con líderes como Deng Xiaoping (1978-1989) y Jiang Zemin (1989-2002), pero en los últimos años, especialmente a raíz del aumento del control chino sobre Hong Kong, la relación con el Gobierno central se habría enfriado.

– ¿Qué dice China?

El Ministerio de Exteriores chino afirmó hoy que Pekín «salvaguardará firmemente» los derechos e intereses de las empresas del país, sin aludir directamente a la compañía de Hong Kong, región semiautónoma china.

Asimismo, acusó a Estados Unidos de actuar con «mentalidad de Guerra Fría» en el contexto del Canal de Panamá y sugirió querer «monopolizar» su control, sin llegar a especificar por qué acusa a Washington de estar detrás de la decisión panameña.

– ¿Qué dice Estados Unidos?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el pasado viernes el fallo de la Corte Suprema de Panamá y dijo que su país se sentía «alentado por declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China».

Rubio visitó Panamá hace un año, en su primer viaje al exterior como secretario de Estado, y se reunió con el presidente panameño, quien prometió una auditoría sobre las concesiones en el Canal.

Al inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia de China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.

– ¿Y Panamá?

Panamá niega que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario.

«Lo que está claro es que el Gobierno panameño está dispuesto a aliviar las tensiones con el Gobierno de Trump y a reducir la presencia de China en el Canal, que notablemente ya no forma parte de las reclamaciones de Trump», dijo por su parte a EFE William Jackson, experto de la consultora Capital Economics.

Chong dijo asimismo que la capacidad de China de influir sobre Panamá podría ser hoy «más reducida» que en el pasado, debido a que el país centroamericano ha limitado su exposición reciente al gigante asiático.

Y añadió: «La disputa refleja también el espacio cada vez más limitado para que grandes empresas operen entre Washington y Pekín».

gbm-pav/jgb

(vídeo)