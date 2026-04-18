China otorga 12,4 millones de euros a Seychelles para financiar proyectos estratégicos

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Nairobi, 18 abr (EFE).- Los gobiernos de Seychelles y China han formalizado un acuerdo de cooperación al desarrollo que incluye una subvención de 100 millones de yuanes (unos 12,4 millones de euros), destinada a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y seguridad alimentaria en el archipiélago, informaron fuentes oficiales este sábado.

El acuerdo fue suscrito el jueves pasado en Victoria, capital de Seychelles, por el ministro de Asuntos Exteriores y Diáspora, Barry Faure, y la embajadora china en el país, Lin Nan, y es fruto del compromiso anunciado en marzo por el vicepresidente chino, Han Zheng, durante su visita oficial a la nación africana.

El Ministerio de Seychelles indicó en un comunicado que la embajadora destacó que la relación entre ambos países ha «superado la prueba del tiempo» y las cambiantes circunstancias internacionales, elevándose a una «cooperación estratégica» que abarca sectores clave como el turismo, el comercio, la salud, la educación y la defensa.

Por su parte, Faure subrayó el carácter histórico de la firma, que coincide con la celebración de los 50 años de la independencia de Seychelles y el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Victoria y Pekín.

El Gobierno de Patrick Herminie afirmó que inyectarán estos fondos en mejoras de acceso a hogares, proyectos para garantizar el suministro de alimentos a nivel nacional, el fortalecimiento de las capacidades de defensa, iniciativas de energía limpia y desarrollo de obras clave para la conectividad.

Seychelles, formado por 115 islas, es el país más pequeño de África en extensión y población, depende principalmente del turismo y tiene la mayor renta per cápita del continente, con unos 17.000 dólares (unos 14.400 euros), según el Banco Mundial.

China, que ha llevado a cabo numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial bilateral de África desde hace al menos quince años.

Algunas voces, sin embargo, han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas ‘trampas de deuda’ ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de China. EFE

aam/mgr