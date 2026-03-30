China pide a EEUU no enviar «señales erróneas» a Taiwán, ante viaje de senadores a la isla

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Pekín, 30 mar (EFE).- El Gobierno chino mostró su oposición a «cualquier forma de intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán» e instó a la parte americana a dejar de enviar «señales erróneas» a las «fuerzas separatistas» taiwanesas, después de que una delegación bipartidista de senadores estadounidenses llegara este lunes a la isla.

La portavoz de la Cancillería Mao Ning aseguró este lunes en una rueda de prensa haber presentado protestas formales ante Estados Unidos, quien, según indicó, «debe respetar el ‘principio de una sola China'» y gestionar «adecuadamente» la cuestión taiwanesa.

Mao instó a Estados Unidos al cese de cualquier forma de contacto oficial con este territorio y a dejar de enviar «señales erróneas» a sus «fuerzas separatistas», con el fin de «salvaguardar las relaciones bilaterales y la paz en el Estrecho».

«La posición de China sobre la cuestión Taiwán es coherente y adoptará las medidas necesarias para defender su soberanía e integridad territorial», agregó la vocera.

En el marco de este viaje de senadores estadounidenses, John Curtis, del Partido Republicano, expresó su apoyo al Gobierno taiwanés en su intento de aumentar el gasto militar a través de una legislación que permanece estancada desde hace meses en el Parlamento local, controlado por la oposición.

La tensión marca las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla -gobernada de forma autónoma desde 1949- una «parte inalienable» de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con Xi, un viaje que tenía previsto llevar a cabo entre finales de marzo y principios de abril, pero que fue aplazado por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a «manejar con prudencia» el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la «primera línea roja» en las relaciones entre ambas potencias. EFE

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