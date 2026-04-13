China pide garantizar la seguridad en Ormuz tras el anuncio de bloqueo de Trump

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Pekín, 13 abr (EFE).- China afirmó este lunes que «mantener la seguridad, estabilidad y el flujo en el estrecho de Ormuz sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional», después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará esa vía estratégica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que «la raíz de las interrupciones en la navegación en el estrecho radica en el conflicto con Irán» y añadió que «la forma de resolver este problema es lograr un alto el fuego lo antes posible».

Agregó que todas las partes deben «mantener la calma y ejercer la contención» y subrayó que China está dispuesta a «seguir desempeñando un papel positivo y constructivo». EFE

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