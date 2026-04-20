China prevé «normalidad» en rutas aéreas en el 1 de mayo pese al encarecimiento del crudo

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Pekín, 20 abr (EFE).- La Asociación de Transporte Aéreo de China afirmó que las rutas internacionales del país operarán con «normalidad» durante el próximo período festivo con motivo del 1 de mayo, pese al encarecimiento del combustible derivado de la guerra en Oriente Medio.

Según datos de la institución, citada este lunes por la cadena estatal CCTV, la programación semanal de vuelos internacionales de pasajeros se mantiene en términos generales en niveles similares a los del año pasado, mientras que durante el periodo festivo, que se prolongará del 1 al 5 de mayo, está previsto un aumento del 5,5 %.

En el caso del Sudeste Asiático, uno de los destinos más demandados por los viajeros chinos en estas fechas, las aerolíneas del país ofrecerán 487.000 asientos durante el período vacacional, 48.000 más que en las mismas fechas del año pasado, de los que por ahora se han vendido 248.000, una cifra que, según la citada asociación, permite afirmar que la oferta «satisface plenamente la demanda».

Las rutas principales desde China hacia ciudades como Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur o Nom Pen mantienen la operativa habitual, mientras que los ajustes se han concentrado en algunos destinos turísticos menos masivos o en enlaces secundarios de menor densidad, según el reporte de la cadena.

En el caso de Oceanía, las frecuencias desde Pekín y otras ciudades chinas como Shanghái (este) o Cantón (sureste) a Sídney, Melbourne o Brisbane tampoco registran cambios importantes.

Varias aerolíneas chinas citadas por CCTV señalaron asimismo que el número de vuelos programados para el festivo crece respecto al año pasado.

China Southern, por ejemplo, prevé operar más de 2.100 vuelos hacia el Sudeste Asiático, un 11 % más interanual, así como 257 a Australia y Nueva Zelanda, un 42 % más.

Las compañías también prometieron activar mecanismos de emergencia si se produjeran cancelaciones a gran escala, con reubicación prioritaria en otros vuelos y cambios o reembolsos gratuitos.

La guerra ha encarecido ya de forma directa los costos energéticos y logísticos en China, ha obligado a intervenir temporalmente para limitar las subidas internas de los combustibles y ha alimentado la preocupación sobre el impacto de la situación en el estrecho de Ormuz, sujeto a un bloqueo intermitente por parte de Irán y Estados Unidos y por donde pasa alrededor del 45 % de las importaciones de petróleo y gas del gigante asiático. EFE

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