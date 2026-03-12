China prioriza conexión gasística con Rusia en plan quinquenal en plena crisis energética

Pekín, 12 mar (EFE).- La Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) aprobó este jueves el esquema del XV plan quinquenal (2026-2030), que contempla la construcción del gasoducto del Lejano Oriente con Rusia y trabajos preparatorios para la denominada «ruta central» entre ambos países, en un momento de incertidumbre energética global.

El documento, ratificado en la sesión de clausura del Legislativo, sitúa la seguridad energética como una prioridad estratégica en un entorno internacional de «cambios profundos y complejos» y tras registrarse esta semana en China la mayor subida del precio de los combustibles en casi cuatro años.

Pekín busca con estas infraestructuras «fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo de recursos energéticos y mantener la seguridad de los canales estratégicos» para blindar el abastecimiento de la segunda economía mundial, en un marco de volatilidad de los mercados globales fruto de las tensiones en Oriente Medio, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE

