China prorroga hasta diciembre de 2027 la política de exención de visado para Rusia

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Pekín, 20 may (EFE).- China anunció este miércoles la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de su política de exención de visado para ciudadanos rusos, en una jornada marcada por el fortalecimiento de los lazos entre ambos países con el encuentro entre sus líderes, Xi Jinping y Vladímir Putin, en Pekín.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun informó de la decisión china de prorrogar la política de exención de visado para nacionales rusos, con el fin de seguir facilitando los desplazamientos de personas entre China y Rusia.

Guo explicó que, de esta manera, los ciudadanos rusos con pasaporte ordinario que viajen a China por negocios, turismo, visitas familiares o de amistad, intercambios o tránsito por un periodo no superior a 30 días podrán entrar sin necesidad de visado.

«Bajo la orientación estratégica de los jefes de Estado de ambos países, las relaciones chino-rusas mantienen un funcionamiento de alto nivel», agregó el vocero, al tiempo que aseguró que China está dispuesta a trabajar con Rusia para inyectar un mayor impulso al desarrollo de la asociación estratégica integral entre ambos países.

Putin se encuentra de viaje en China, en el que constituye su vigesimoquinta visita oficial al país asiático y, además, su primer encuentro presencial del año con su homólogo chino.

Ambos líderes defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el presidente ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético «fiable» para China.

Los mandatarios también acordaron la extensión del Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, de cuya firma inicial se cumplieron este miércoles 25 años, y que según Xi estableció «la base para una amistad duradera y la coordinación estratégica» entre ambos países. EFE

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