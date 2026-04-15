China reclamó a Maersk y MSC que se marchasen de los puertos del canal de Panamá, según FT

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Shanghái (China), 15 abr (EFE).- Las autoridades chinas exigieron a las navieras europeas Maersk y MSC que dejasen «inmediatamente» los puertos del canal de Panamá cuya gestión les encomendó temporalmente el país centroamericano después de anular la concesión a la hongkonesa CK Hutchison, informa hoy Financial Times (FT).

Según el diario británico, que cita a fuentes anónimas, funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, el principal órgano de planificación económica de China) convocaron el mes pasado a altos directivos de la compañía danesa, cuya filial APM Terminals operará durante 18 meses el puerto de Balboa (Pacífico), y de la suiza, matriz de TIL (Cristóbal, Atlántico).

Ambas navieras explicaron que estas concesiones provisionales son necesarias para que el comercio siga fluyendo a través del Canal, mientras que una de las fuentes citadas por FT apuntó que, en caso de retirarse, probablemente la gestión de Balboa y Cristóbal recaería sobre firmas estadounidenses, un resultado aún peor a ojos de Pekín.

La información apunta que el consejero delegado de Maersk, Vincent Clerc, acudió a una reunión con dirigentes de la CNDR en Pekín el pasado 20 de marzo, mientras que el presidente de MSC, Diego Aponte, se ha estado comunicando con ellos a través de correspondencia escrita.

La CNDR les habría exhortado a «no participar de actividades ilegales que perjudiquen a los intereses de empresas chinas», así como a «respetar la ética comercial y las leyes internacionales», algo que FT interpreta como una señal de que Pekín está cada vez más dispuesta a utilizar su influencia sobre las compañías extranjeras en cuestiones que considera cruciales para la seguridad de sus cadenas de suministro.

Las tensiones continúan

El mismo día en que el planificador económico chino trasladó esta exigencia a Maersk y MSC, el Ministerio de Transportes del país asiático les reclamó asimismo que protegieran las cadenas de suministro de las disrupciones por la guerra en Irán, agrega el artículo.

A finales de enero, el Tribunal Supremo panameño retiró la concesión que desde 1997 tenía Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, entregándosela de forma transitoria a APM Terminales y TIL por hasta 18 meses mientras licita una nueva concesión.

La decisión inapelable del Supremo tuvo lugar en medio de las amenazas de EE. UU. a Panamá para retomar el Canal por la supuesta influencia de China en la vía, al tiempo que Pekín impedía que CK Hutchison vendiera a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock a menos que el acuerdo incluyese, según algunas informaciones, una participación mayoritaria para la naviera estatal china Cosco.

Ante la situación, PPC anunció procesos de arbitraje internacional valorados en más de 2.000 millones de dólares al considerar que Panamá llevó a cabo una «toma ilegal» de los puertos, mientras que Pekín, que amenazó al país centroamericano con «pagar un alto precio» si no revertían el fallo, ha elevado los controles contra buques panameños en muelles chinos.

Esta misma semana, las autoridades chinas aprobaron una serie de normas que le permitirán tomar represalias ante medidas adoptadas fuera de su territorio que afecten a sus intereses. EFE

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