China sanciona al ministro de Defensa filipino por declaraciones «irresponsables»

afp_tickers

1 minuto

China anunció este jueves que ha sancionado al ministro de Defensa filipino, a quien acusa de «haber expresado repetidamente declaraciones irresponsables» sobre su país, en medio de crecientes tensiones bilaterales.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gilberto Teodoro tiene prohibido entrar en China continental, Hong Kong y Macao.

China reivindica la soberanía sobre casi la totalidad del mar de China Meridional, una importante encrucijada de rutas marítimas comerciales.

Los incidentes marítimos entre China y Filipinas son muy frecuentes en esa zona.

Durante una cumbre en Singapur el mes pasado, Teodoro criticó las actividades de Pekín en estas aguas disputadas y afirmó que Manila no «sacrificará» su «integridad territorial» y «soberanía».

Preguntada la semana pasada sobre las declaraciones de Teodoro en la cumbre, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró que él «es conocido por denigrar a China».

pfc/thm/ib/erl/avl/hgs