China se dispone a endurecer las normas del sector de la entrega de comida a domicilio

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China se dispone a reforzar la lucha contra la competencia desleal entre las plataformas de comercio en línea en el sector de la entrega de comida a domicilio, con nuevas normas sometidas desde esta semana a consulta pública.

Las grandes plataformas que operan en el gigante asiático libran una encarnizada guerra de precios que incluye prácticas que distorsionan el valor de los alimentos preparados.

Este sector contribuye de manera significativa al consumo interno chino, que se ha estancado en los últimos años y que el gobierno busca estimular para requilibrar la economía nacional.

Plataformas como Meituan o Taobao dan trabajo a millones de repartidores.

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado indicó esta semana que propuso una nueva normativa dirigida a contrarrestar las prácticas por las que algunos de esos sitios bajan artificialmente los precios y aumentan los pedidos.

Esas aplicaciones ya no podrán «obligar indirectamente» a los comerciantes a reducir el costo de sus productos manipulando el tráfico de usuarios, y no podrán imponerles a los vendedores ni repartidores que asuman el costo de esas maniobras.

«Estas prácticas perjudican los intereses de los comerciantes presentes en las plataformas, de los repartidores y de los consumidores, al tiempo que afectan a la economía real», justificó el organismo regulador.

Las medidas propuestas estarán sujetas a consulta pública hasta el 17 de julio.

Meituan declaró en un comunicado que «apoya firmemente» la iniciativa y que desea «cooperar activamente» con los reguladores.

Taobao, propiedad de Alibaba, así como la plataforma de otro gigante del comercio electrónico, JD.com, también han expresado su aval.

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