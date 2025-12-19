China sigue reduciendo su cartera de deuda estadounidense, que cae a mínimos desde 2008

2 minutos

Shanghái (China), 19 dic (EFE).- China redujo en octubre su cartera de bonos del Tesoro estadounidense a su nivel más bajo en 17 años ante los temores sobre la sostenibilidad de la deuda del país norteamericano y la independencia de la Reserva Federal (Fed), informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

Datos del Departamento estadounidense del Tesoro citados por ese rotativo reflejan que Pekín rebajó la cifra desde los 700.500 millones de dólares de septiembre a unos 688.700 millones un mes más tarde, lo que supone el registro más bajo desde noviembre de 2008.

Esa marca, además, significa que China posee ahora casi la mitad (-47 %) de deuda estadounidense que alcanzó en su pico máximo, en noviembre de 2013, cuando controlaba unos 1,32 billones de dólares, según cálculos de la firma china de datos financieros Wind.

El gigante asiático lleva reduciendo paulatinamente su cartera desde el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), y en marzo cayó al tercer lugar de tenedores extranjeros de deuda estadounidense, por detrás de Japón y Reino Unido, para marcar mínimos desde 2009 dos meses más tarde.

Esta misma semana, Yu Yonding, exasesor del Banco Popular de China (BPC, banco central), publicó un artículo en el que advertía de los crecientes riesgos vinculados a los activos en dólares, llamando a las autoridades a «reducir su dependencia de mercados externos, especialmente EE. UU., y minimizar el riesgo de caer en la trampa» de la divisa estadounidense.

Según Yu, China podría ser «la fuerza decisiva» que acabe con los dos pilares que, en su opinión, sustentan la balanza de pagos de EE. UU.: el dominio del dólar, respaldado por el poder militar, y unos mercados de valores en auge gracias a la innovación tecnológica.

Al tiempo que reduce sus tenencias de deuda estadounidense, Pekín diversifica activos: en noviembre, según datos oficiales, siguió comprando oro por decimotercer mes consecutivo y ya acumula unas reservas valoradas en unos 310.600 millones de dólares de ese metal precioso, habitual refugio en tiempos de incertidumbre.

Pese a que ambas potencias firmaron en octubre una tregua comercial de un año, llevaban meses enzarzadas en una escalada arancelaria iniciada por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, lo cual desató especulaciones en los mercados sobre una posible venta masiva de deuda estadounidense por parte de China. EFE

vec/aa/alf