China sitúa al yuan debajo de las 7 unidades por dólar por primera vez en casi tres años

2 minutos

Shanghái (China), 23 ene (EFE).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) fijó hoy el tipo de cambio oficial del yuan debajo de las 7 unidades por dólar por primera vez desde mayo de 2023, un nivel que tradicionalmente ha representado una ‘barrera psicológica’ y que ahora indicaría que las autoridades permitirán una revalorización.

Según indicó la institución en su página web oficial, el tipo de cambio oficial para este viernes quedó fijado en 6,9929 yuanes por cada dólar, un 0,13 % más fuerte que las 7,0019 unidades de la jornada anterior.

El renminbi -nombre oficial de la divisa china- no había cruzado ese umbral desde el 18 de mayo de 2023.

El tipo de cambio fijado por el BPC es clave para la cotización de la tasa ‘onshore’ -negociada en mercados nacionales- del yuan, ya que esta solo puede desviarse en un rango máximo diario del 2 %, tanto al revalorizarse como al devaluarse.

El optimismo tras la tregua comercial entre China y EE. UU. y el descenso del valor del dólar -sumido en un nuevo ciclo de rebajas de tipos de interés y lastrado también por los temores sobre la política fiscal del país norteamericano- habían hecho que el yuan rondase la barrera psicológica de las 7 unidades por dólar, con su valor en los mercados moviéndose también cerca de sus mejores niveles desde 2020.

Esta tendencia alcista llegó meses después de que, a principios de 2025, la moneda del gigante asiático estuviera cerca de caer a mínimos desde 2007 ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el temor al impacto de la posterior escalada arancelaria.

Ante esta situación, los analistas apuntaron a que Pekín estaba sosteniendo la divisa por debajo de su teórico valor real para ofrecer así apoyo a la competitividad de las exportaciones, las cuales prestaron en 2025 su mayor aportación al crecimiento del PIB (32,7 %) desde 1997, contrastando con la debilidad de la demanda a nivel nacional.

Sin embargo, algunos expertos ya habían avanzado en las últimas semanas que el BPC buscaría gestionar la revalorización del yuan pero no detenerla, y pronosticaron que la moneda china superaría la barrera de los 7 enteros por dólar a lo largo de 2026. EFE

