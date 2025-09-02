China ultima preparativos del desfile por 80 aniversario del fin de Segunda Guerra Mundial

Pekín, 2 sep (EFE).- Las autoridades chinas ultiman los preparativos del desfile militar que conmemorará el próximo 3 de septiembre el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que comenzará a las 9:00 hora local (01:00 GMT) en la plaza de Tiananmen de Pekín.

Según los medios estatales, el acto incluirá una marcha militar de unos 70 minutos dividido en dos partes: una revista de tropas por parte del presidente chino, Xi Jinping, y un posterior desfile a pie, con banderas y columnas de armamento, acompañado de formaciones aéreas.

Un total de 45 formaciones participarán en el desfile, que contará con veteranos de la guerra de resistencia contra Japón junto a unidades modernas de las Fuerzas Armadas.

Está previsto también un sobrevuelo de aviones de combate, bombarderos y aparatos de transporte, algunos de ellos mostrados por primera vez en público.

Los medios oficiales detallaron asimismo que más de 1.000 músicos formarán la mayor banda militar conjunta vista en un desfile en la República Popular China, que interpretará piezas clásicas de la contienda y nuevas composiciones.

El presidente Xi pronunciará un discurso y pasará revista a las tropas en la plaza de Tiananmen, en un acto al que se espera la asistencia de mandatarios como el ruso Vladímir Putin o el norcoreano Kim Jong-un.

La capital china se ha visto sujeta en las últimas semanas a múltiples restricciones al tráfico y al transporte público y a una mayor presencia policial, mientras las autoridades ultiman los preparativos del evento.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas. EFE

