China y Australia abordan la seguridad energética en plena tensión en Oriente Medio

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Pekín, 7 abr (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo australiano, Anthony Albanese, en la que abogó por reforzar la cooperación bilateral y mantener una relación «estable y constructiva», mientras el líder de Australia destacó la importancia de la seguridad energética en plena tensión en Oriente Medio, según fuentes oficiales.

De acuerdo a la agencia estatal Xinhua, Li señaló que China y Australia deben “mantener las relaciones en la dirección correcta” y consolidar la mejora de los vínculos mediante el refuerzo del diálogo de alto nivel, la cooperación económica y la confianza política.

El dirigente chino subrayó que la cooperación bilateral cuenta con «fuerzas motrices internas sólidas» y defendió ampliar el comercio y la inversión, así como acelerar la revisión del acuerdo de libre comercio entre ambos países.

También apuntó al potencial de colaboración en ámbitos como la energía limpia, los vehículos eléctricos, el almacenamiento energético y la reducción de emisiones.

Por su parte, Albanese afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X tras la llamada que ambos abordaron la seguridad energética y la necesidad de cooperar «en beneficio de nuestras naciones y de la región», en un momento de incertidumbre sobre el suministro global.

El primer ministro australiano reiteró además, de acuerdo al comunicado chino, la voluntad de su Gobierno de mantener una relación «estable, madura y constructiva» con China, al tiempo que abogó por reforzar los intercambios y gestionar las diferencias «con respeto mutuo».

La conversación se produce en un momento de progresiva normalización de las relaciones entre China y Australia tras varios años de tensiones marcadas por disputas comerciales, restricciones a exportaciones y desacuerdos en materia de seguridad, en una etapa en la que ambos países han retomado los contactos de alto nivel y buscan consolidar una relación más estable.

Coincide además con la escalada del conflicto en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las amenazas en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, una situación que mantiene en alerta a los mercados energéticos y a los países dependientes de estas rutas. EFE

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