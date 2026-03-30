China y Corea del Norte reabren su conexión aérea tras seis años suspendida

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Pekín, 30 mar (EFE).- China reanudó este lunes los vuelos directos de pasajeros entre Pekín y Pionyang tras seis años de suspensión con el vuelo CA121, que partió a primera hora de la mañana de la capital china con destino a la norcoreana, informaron medios oficiales.

El vuelo despegó a las 8:05 hora local (00:05 GMT) del aeropuerto Capital de Pekín y aterrizó poco antes de las 11:00 hora local (2:00 GMT) en el aeropuerto internacional de Sunan, en la capital de Corea del Norte, donde fue recibido por Wang Yajun, embajador chino en ese país, y otros diplomáticos del gigante asiático, de acuerdo a la agencia estatal Xinhua.

Las conexiones aéreas entre los dos países permanecían suspendidas desde el cierre de fronteras aplicado por Corea del Norte en 2020, durante los inicios de la pandemia de covid-19.

Este vuelo tendrá una frecuencia semanal y se suma a la conexión ferroviaria entre Pekín y Pionyang, que también se reanudó a principios de mes tras más de seis años paralizada.

Cuando se anunció el reinicio del enlace aéreo el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian lo calificó como «una medida positiva para facilitar los intercambios amistosos entre los pueblos de China y Corea del Norte», países que calificó de «vecinos amistosos».

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto marcado por las sanciones internacionales contra Pionyang y por el estrechamiento de los lazos de esa capital con Moscú. EFE

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