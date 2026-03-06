Chipre solicitaría la adhesión a la OTAN si las relaciones con Turquía lo permitieran

2 minutos

Nicosia, 6 mar (EFE).- El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, asegura que tras los recientes ataques con drones iraníes, su país pediría lo antes posible una adhesión a la OTAN siempre y cuando las condiciones políticas y las relaciones con Turquía lo permitieran.

«Si fuera posible, incluso presentaríamos una solicitud mañana mismo”, declaró Jristodulidis en una entrevista concedida al canal de televisión griego SKAI.

El mandatario explicó que Chipre ya está llevando a cabo preparativos para una eventual adhesión a la Alianza Atlántica, con trabajos a nivel militar, operativo y administrativo para que el país esté listo para avanzar en esa dirección cuando el contexto político lo permita.

No obstante, Jristodulidis subrayó que por el momento ese paso no puede concretarse debido al rechazo de Turquía, que ocupa desde 1974 el norte de Chipre.

Como miembro de la Alianza, Ankara puede bloquear la entrada de cualquier país candidato.

El pasado lunes, Chipre sufrió un ataque que tenía como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en la isla, como la base aérea de Akrotiri.

Aunque el ataque no produjo víctimas, el incidente elevó la alerta de seguridad y demostró la creciente exposición de Chipre a las tensiones regionales en torno al conflicto en Oriente Medio, ya que se encuentra a solo 220 kilómetros de las costas del Líbano, desde donde fueron enviados los drones.

Por otra parte, el ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, dijo hoy en una entrevista concedida al canal británico SKY que prevé un largo conflicto en Irán.

«La predicción no va a ser agradable: no creo que podamos ver el final del conflicto en un futuro muy cercano», advirtió el responsable de la diplomacia chipriota. EFE

