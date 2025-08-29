Chiquita reiniciará su operación en Panamá con una inversión de 30 millones de dólares

Ciudad de Panamá, 29 ago (EFE).- La multinacional Chiquita retomará como muy tarde en febrero de 2026 su operación en Panamá, para lo cual invertirá unos 30 millones de dólares y contratará a miles de personas, según un acuerdo alcanzado este viernes con el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino.

Chiquita cesó su producción y despidió a unos 6.500 trabajadores hace meses a causa de un paro sindical en rechazo a una reforma a las pensiones panameñas, una medida de fuerza que le causó pérdidas por unos 75 millones de dólares y que fue declarada ilegal por un tribunal de trabajo.

El Memorando de Entendimiento entre el Gobierno y Chiquita fue firmado este viernes en Brasilia en el marco de una visita oficial del presidente Mulino a Brasil y «establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero» panameño, indicó un comunicado oficial.

El acuerdo con el Ejecutivo panameño «marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo nuevo de operación, que es más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país y de la provincia» de Bocas del Toro, afirmó el presidente de Chiquita, Carlos López Flores, según la información oficial.

El convenio «abre la puerta para que se contrate cerca de 3.000 puestos de trabajo en la primera etapa de recuperación y 2.000 puestos más en una segunda etapa» y «la meta es estar operando, a más tardar, en febrero del año 2026», dijo la misiva oficial, que detalló que se creará «una mesa técnica» integrada por ambas partes para dar seguimiento a los compromisos y velar por su cumplimiento.

Se calcula que «Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5.000 hectáreas de tierras bananeras y la posterior exportación», agregó.

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia occidental de Bocas del Toro a través de una concesión, pero cerró el negocio después de que el sindicato de la empresa, Sitraibana, inició en abril un paro que se prolongó más de dos meses en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente. EFE

