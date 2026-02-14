CICR: El mundo puede hacer las cosas bien en Gaza, pero se necesita presión política

2 minutos

Múnich/Ginebra, 14 feb (EFE).- El mundo tiene la oportunidad «de hacer las cosas bien» en Gaza, así como en otros contextos de conflicto armado, pero para ello se necesita «presión política concertada», dijo este sábado la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, en un panel durante la Conferencia de Múnich.

Esa presión debe provenir de grandes potencias, empezando por Estados Unidos, pero también debe ser ejercida por países que tienen influencia en las partes en conflicto, agregó.

«No importa lo que ustedes piensen, no existe la victoria militar, Al final, siempre se trata de una decisión política saber si la guerra se ganó, pero cuando más se define una estrategia militar en función de aniquilar al enemigo y de lograr una victoria total, más difícil es el retorno a la paz», explicó la jefa de la mayor organización humanitaria presente en el terreno de conflictos armados.

En el debate, el asesor principal del presidente de Estados Unidos para asuntos árabes y de oriente medio, Massad Boulos, aseguró que Estados Unidos sigue trabajando «muy de cerca» con Naciones Unidas en varios asuntos relacionados con procesos de paz, incluida Gaza.

«El presidente (Donald) Trump cree firmemente en que Naciones Unidas tiene un enorme potencial, pero que requiere reformas. Esto no significa que la abandonaremos , seguimos trabajando muy de cerca, yo trabajo con la ONU a diario», sostuvo.

La exprimer ministra neerlandesa y actual miembro del capítulo para Gaza en el marco de la Junta de la Paz creada por Trump, Sigrid Kaag, dijo que los habitantes de Gaza solo empezarán a creer en que el actual y frágil alto el fuego entre Hamás e Israel «es el inicio de algo diferente» si los suministros para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la educación, entran en los volúmenes suficientes que se requieren.

El alto el fuego en Gaza fue acordado el pasado octubre, pero desde entonces han habido múltiples violaciones y los ataques de Israel han provocado cerca de 600 muertos, según cifras corroboradas por la ONU y otras entidades de derechos humanos. EFE

