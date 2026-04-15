Cien días de Delcy Rodríguez en el poder

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Madrid, 15 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha impulsado una apertura económica y política limitada en sus primeros cien días en el poder tras la captura estadounidense de Nicolás Maduro, y aprobado una ley de amnistía con sus luces y sombras. Todo ello con el aval de la Administración Trump.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, EE.UU. ejecutó un ataque militar contra Venezuela que acabó con la detención del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación, ordenada por Donald Trump incluyó bombardeos en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Horas después, Trump anunció que su país iba a gobernar el país caribeño de forma temporal y subrayó su intención de controlar sus reservas petroleras.

Fechas claves de la Venezuela «post-Maduro»:

El mismo día de la detención de Maduro, acusado de narcotráfico por EE.UU., el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que la vicepresidenta, Delcy Rdríguez, asumiera el cargo de presidenta encargada.

El 4 de enero encabezó su primer consejo de ministros y al día siguiente prestó juramento como presidenta encargada, convirtiéndose en la primera mujer en la historia venezolana en ocupar ese cargo.

14 enero: Anunció el comienzo de un «nuevo momento político» y da pasos hacia el restablecimiento de la relación con EE.UU..

21 enero: Confirmó acuerdos con EE.UU. para la comercialización de petróleo venezolano por valor de 500 millones de dólares, de los que el país caribeño ingresa 300.

28 enero.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana la reconoce oficialmente como comandante en jefe.

29 enero: El Parlamento aprueba una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones extranjeras.

Ese día Trump y Delcy Rodríguez conversaron en una nueva llamada telefónica, y el estadounidense anunció la apertura de «todo el espacio aéreo comercial» de Venezuela, lo que permitió reabrir las conexiones comerciales, interrumpidas desde noviembre de 2025.

Además el político republicano emitió una licencia general que levantó las sanciones a algunas transacciones comerciales con el Gobierno venezolano y PDVSA, lo que allanó el camino para la operación de petroleras estadounidenses en este país.

30 enero: Propone una ley de amnistía general para «reparar las heridas», una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo. Además pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, señalada como un centro de «torturas» por la oposición, en un centro social.

En Venezuela permanecen tras las rejas más de 480 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

19 febrero.- La ley de amnistía aprobada por unanimidad en un debate histórico en la Asamblea Nacional es presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político.

ONG defensoras de derechos humanos y opositores venezolanos expusieron sus reservas tras la aprobación de la ley por dejar fuera muchos casos, ser excluyente y restrictiva.

9 marzo.- El Parlamento aprobó el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas para atraer inversión nacional e internacional.

12 marzo.- La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirma que desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo, al menos 87 personas fueron detenidas por razones políticas. «Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno».

13 de marzo.- EE.UU. levantó sanciones a sus empresas para poder explotar e importar petróleo venezolano, un paso más en el acercamiento entre ambos gobiernos.

22 marzo.- La sustitución del general Padrino López dentro de la remodelación del Gobierno de Venezuela cortó la influencia de Rusia sobre el país y marcó el cierre de una primera fase de estabilización del Ejecutivo de Rodríguez para lograr la continuidad del chavismo en el poder.

28 de marzo.- Venezuela retomó el control de sus sedes diplomáticas en EE.UU. En 2023, EE.UU. asumió el control temporal de la embajada de Venezuela y los edificios consulares en suelo norteamericano tras la disolución del «gobierno interino», liderado por Juan Guaidó, al que Washington reconocía como presidente legítimo.

30 de marzo.- EE.UU. reanuda las operaciones de su embajada en Caracas.

8 abril.- Delcy Rodríguez anunció medidas para dinamizar la economía, aunque sin definir acciones concretas, y que pasan por la revisión del modelo chavista, con la promesa de un diálogo laboral, un aumento salarial y reformas tributarias.

9 abril.- El Parlamento dio luz verde a una Ley de Minas que allana la entrada de capital privado y extranjero para la explotación de minerales.

13 abril.- Instaló una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales, en medio de protestas por el salario mínimo. Anunció además que el 1 de mayo habrá un incremento salarial.

14 abril.- El Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. EFE

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