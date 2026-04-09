Cientos de indígenas marchan en Brasilia para pedir a Lula más demarcaciones de tierras

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Brasilia, 9 abr (EFE).- Cientos de indígenas marcharon este jueves en Brasilia para pedirle al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva más demarcaciones de tierras, a menos de seis meses de unas elecciones que pueden alterar el color político del Gobierno.

Bajo el lema «Demarca Lula: Brasil soberano es tierra indígena demarcada y protegida» y entre cánticos tradicionales, los manifestantes desfilaron por el centro de la capital hasta plantarse en la plaza que reúne las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

Al frente de la marcha, los participantes desplegaron una pancarta gigante que representaba una acta de demarcación simbólica.

Si bien el mandatario progresista ha dado luz verde al reconocimiento de varios territorios habitados por pueblos ancestrales desde que inició su tercer mandato en 2023, las etnias consideran que los avances no son suficientes.

El reclamo de nuevas demarcaciones cobra especial urgencia ante la proximidad de las elecciones de octubre, en las que Lula tiene como principal rival al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y con el que actualmente va empatado en las encuestas de intención de voto.

Durante el mandato del expresidente ultra, no se demarcó ninguna tierra ancestral, se debilitó a los organismos encargados de proteger las áreas naturales protegidas, y se favoreció los intereses del sector agropecuario.

Joenia Wapichana, que fue la primera diputada indígena de Brasil y ahora es precandidata por el Partido de los Trabajadores, dijo en entrevista con EFE que tiene «esperanza» en aumentar el número de legisladores indígenas en la Cámara de Diputados, donde hoy en día hay apenas tres.

«Los pueblos originarios somos resistentes; siempre pensamos en los avances y en ampliar la presencia política», declaró.

Al mismo tiempo, la marcha coincide con la discusión en el Supremo sobre los planes de construir una línea férrea que cruzará la Amazonía para transportar productos agrícolas hasta el océano Atlántico y que es rechazada por los indígenas.

Los magistrados deben decidir sobre la legalidad de una reducción en la superficie de una área natural protegida que busca posibilitar las obras del ferrocarril.

Los indígenas empezaron a llegar a Brasilia el domingo pasado para participar a lo largo de esta semana en el multitudinario Campamento Tierra Libre, que se celebra de forma anual y es el mayor acto reivindicativo de los pueblos originarios.EFE

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