Cientos de vuelos cancelados en Fráncfort y Múnich por la huelga de pilotos de Lufthansa

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 12 mar (EFE).- Cientos de vuelos fueron cancelados este jueves en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich debido a la huelga de dos días de los pilotos de Lufthansa.

En el aeropuerto de Fráncfort fueron cancelados 400 de los 1.165 despegues y aterrizajes previstos para hoy y en el de Múnich, 230 de los 800 programados, informaron los gestores de ambos aeropuertos, según medios alemanes.

Los vuelos cancelados son principalmente de Lufthansa y los vuelos previstos totales son de todas las aerolíneas.

El sindicato Vereinigung Cockpit (VC), que convocó a la huelga a más de 5.000 pilotos de las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo y Lufthansa Cityline, dijo que la participación fue muy elevada.

A mediodía estaban cancelados más del 75 % de los vuelos de corto recorrido y más del 70 % de los de largo recorrido, según la organización sindical.

Lufthansa dijo el miércoles que podría ofrecer el jueves y el viernes más de la mitad de sus vuelos previstos para esos días pese a la huelga de pilotos.

En las conexiones aéreas de largo recorrido Lufthansa dijo que podría ofrecer un 60 % de sus vuelos.

Algunos pilotos trabajarán de forma voluntaria pese a la huelga y otras aerolíneas del grupo y aerolíneas asociadas realizan los vuelos desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.

Lufthansa también utiliza los dos días de huelga más aviones grandes para poder transportar a más pasajeros.

Lufthansa consideró el miércoles que la huelga de pilotos es una escalada innecesaria en las actuales negociaciones y, según el sindicato VC, no ha presentado otra oferta. EFE

