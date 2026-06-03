Cierran las urnas en Corea del Sur en elecciones locales con ventaja de progresistas

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Seúl, 3 jun (EFE).- Los colegios electorales cerraron este miércoles en Corea del Sur a las 18.00 hora local (09.00 GMT) en unas elecciones locales vistas como el primer barómetro del desempeño del Gobierno progresista de Lee Jae-myung, con los primeros sondeos a pie de urna vaticinando la victoria del partido gobernante en la mayoría de contiendas clave.

De acuerdo con las primeras proyecciones de los medios de comunicación surcoreanos, el Partido Democrático (PD) de Lee va camino de hacerse con la victoria en 10 de las 16 contiendas para elegir alcaldes metropolitanos y gobernadores provinciales, incluida la simbólica alcaldía de Seúl, hasta ahora en manos del conservador Partido del Poder Popular (PPP).

En Busan, la segunda ciudad más grande del país, también se espera que el candidato del DP se imponga al del PPP.

Según los últimos datos de participación electoral, alrededor de un 60 % del electorado acudió a las urnas (incluido el voto anticipado), superando con creces la participación en las últimas elecciones locales, celebradas en 2022.

Además de los 16 alcaldes metropolitanos y gobernadores provinciales, de los comicios saldrán 14 legisladores de la Asamblea Nacional y otras autoridades locales.

La votación se produce entre una alta aprobación (64 %) del desempeño de Lee y una amplia brecha entre el apoyo al gobernante PD, con el 45 %, y el conservador PPP, con un 22 %, según datos de Gallup Korea publicados a finales de mayo.

La popularidad de la principal formación de la oposición ha estado en declive desde la fallida ley marcial impuesta en diciembre de 2024 por el entonces presidente Yoon Suk-yeol, que le costó la destitución y una condena a cadena perpetua en febrero de este año. EFE

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