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Cierran los colegios electorales en Colombia y comienza el conteo de votos para presidente

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Bogotá, 21 jun (EFE).- Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente, una disputa entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Las urnas se cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT), después de ocho horas de votación, y se espera que antes de las 18:00 local (23:00 GMT) la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, haya divulgado resultados consolidados del conteo preliminar.

Los comicios transcurrieron con total normalidad, sin incidentes de violencia, y las autoridades han llamado a la ciudadanía a respetar el resultado. EFE

joc/jga/jrh

(foto)(video)

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